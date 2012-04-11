Парковка в центре города станет платной с 2013 года

Стихийная парковка в центре Москвы. Фото: Георгий Полищук

Парковка в пределах Бульварного кольца в Москве станет платной с 2013 года, заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"С 1 января 2013 года в рамках Бульварного кольца по специальным местам парковка будет платной. Это решение принято. Предварительная плата - 50 рублей в зависимости от района ЦАО", - отметил глава департамента.

Эксперимент по введению платы за парковку начнется на улицах Каретный ряд, Петровка и на Театральной площади с 1 октября 2012 года.