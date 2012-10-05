Форма поиска по сайту

05 октября 2012, 16:55

Город

Театр Рубена Симонова представит премьеру спектакля "Голый король"

Борис Поволоцкий в роли Короля-отца. Фото: teatr-simonova.ru

Театр имени Рубена Симонова представит первую премьеру в юбилейном, 25-м сезоне. 6 октября на сцене театра будет показан спектакль "Голый король" по одноименной пьесе Евгения Шварца.

Жанр спектакля постановщики определяют как форс-минор с одним антрактом.

Режиссер постановки – лауреат премии правительства Москвы Александр Горбань, помощник режиссера - Светлана Симакова. Над сценографией работал Андрей Тимошенко, балетмейстер - Владимир Архипов. Роль Короля играет заслуженный артист России Михаил Безобразов.

Голый король

Пьеса "Голый король" была написана в 1934 году, издана в 1960 году и впервые поставлена при жизни ее автора - Евгения Шварца. В композицию произведения Шварц включил сюжетные мотивы трех сказок Андерсена: "Свинопаса", "Принцессы на горошине" и "Нового платья короля".

Рассказывая о свинопасах, принцессах и волшебниках, Евгений Шварц выражает мысли людей о счастье, их взгляды на добро и зло. В этом – секрет успеха Шварца и любви читателей и зрителей к его сказкам.

