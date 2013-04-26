Под иномаркой на западе Москвы обнаружена граната и патроны

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции обнаружили под одной из машин на западе Москвы взрывное устройство - гранату и патроны.

Утром 26 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение от владельца BMW. По его словам, под машиной, которая стоит на улице Олеко Дундича, находится подозрительный пакет.

Прибывшие на место кинологи обследовали автомобиль, реакция служебной собаки указала на взрывное устройство, сообщили M24.ru в пресс-службе УВД по Западному округу. В настоящее время оцепление снято, инженерно-саперный отряд обезвредил бомбу.

Утром 26 апреля саперы выезжали еще по одному адресу: на Ивовой улице северо-востока Москвы в отделении почты обнаружили подозрительную посылку, внутри которой что-то издавало "тикающие" звуки.