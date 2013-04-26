Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля 2013, 11:28

Безопасность

Под иномаркой на западе Москвы обнаружена граната и патроны

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции обнаружили под одной из машин на западе Москвы взрывное устройство - гранату и патроны.

Утром 26 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение от владельца BMW. По его словам, под машиной, которая стоит на улице Олеко Дундича, находится подозрительный пакет.

Прибывшие на место кинологи обследовали автомобиль, реакция служебной собаки указала на взрывное устройство, сообщили M24.ru в пресс-службе УВД по Западному округу. В настоящее время оцепление снято, инженерно-саперный отряд обезвредил бомбу.

Утром 26 апреля саперы выезжали еще по одному адресу: на Ивовой улице северо-востока Москвы в отделении почты обнаружили подозрительную посылку, внутри которой что-то издавало "тикающие" звуки.

бомбы оцепление чп взрывотехники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика