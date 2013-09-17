Полиция не обнаружила бомбу в самолете Москва-Тегеран

Фото: ИТАР-ТАСС

Бомбу на борту самолета, который должен был вылететь из "Шереметьево" в Тегеран, не обнаружили, сообщили M24.ru в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Нарушителем оказался гражданин Ирана 1984 года рождения.

Ранее сообщалось, что полицейские ищут бомбу в самолете в столичном аэропорту Шереметьево. Самолет с бортовым номером SU-512 должен был отправиться из Москвы в Тегеран в 19:10. Вылет был запланирован из терминала F. Перед посадкой на борт один из пассажиров сообщил, что самолет заминирован.

Всех пассажиров пришлось эвакуировать, а борт отогнать на дальнюю стоянку для проверки кинологической службой.