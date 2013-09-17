Полиция не обнаружила взрывчатки в торговых центрах

Полиция не обнаружила взрывных устройств в торговых центрах

Столичная полиция завершила обследование трех торговых центров на предмет наличия взрывчатки. В ходе обследования взрывных устройств обнаружено не было.

Около 15.00 в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что в торговом центре "Золотой Вавилон" заложена бомба. Адреса звонящий не уточнил, в результате полиция начала проверку сразу трех торговых центров с таким названием - на проспекте Мира, на улице Декабристов и на Новоясеневском проспекте.

Правоохранителям пришлось эвакуировать более 15 тысяч посетителей торговых комплексов: из "Золотого Вавилона" на проспекте Мира эвакуировали около 10 тысяч человек, с улицы Декабристов - 4,7 тысячи, а из торгового центра на Новоясеневском проспекте - около 500 человек, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе главка столичной полиции.

Взрывных устройств в ходе проверки обнаружено не было. В настоящий момент обследование завершено, торговые центры работают в обычном режиме.