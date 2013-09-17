Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября 2013, 15:53

Безопасность

Полиция проверяет три московских торговых центра на наличие взрывчатки

Фото: ИТАР-ТАСС

Спецслужбы проверяют сразу три столичных торговых центра на наличие взрывчатки. Правоохранительным органам пришлось эвакуировать около 15 тысяч человек.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе московского главка, около 15:00 на службу "02" поступило сообщение о бомбе в торговом центре "Золотой Вавилон". При этом сообщивший не уточнил, в каком именно ТЦ находится взрывчатка.

В настоящее время проводится проверка в трех комплексах: на улице Декабристов, Новоясеневском проспекте и на проспекте Мира.

бомбы телефонный терроризм проверки саперы чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика