Полиция проверяет три московских торговых центра на наличие взрывчатки

Фото: ИТАР-ТАСС

Спецслужбы проверяют сразу три столичных торговых центра на наличие взрывчатки. Правоохранительным органам пришлось эвакуировать около 15 тысяч человек.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе московского главка, около 15:00 на службу "02" поступило сообщение о бомбе в торговом центре "Золотой Вавилон". При этом сообщивший не уточнил, в каком именно ТЦ находится взрывчатка.

В настоящее время проводится проверка в трех комплексах: на улице Декабристов, Новоясеневском проспекте и на проспекте Мира.