Четыре столичные школы эвакуированы после звонка о бомбе

Четыре столичные школы эвакуированы после сообщения о бомбе

Сотрудников и учеников двух столичных школ, расположенных на юге, западе и юго-западе Москвы, эвакуировали после сообщения о якобы заложенных бомбах.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе столичной полиции, около 9 часов утра на службу "02" поступило сообщение о взрывном устройстве в школе №1205 на улице Архитектора Власова. Чуть позже аналогичный звонок поступил в отношении учебного заведения №737, которое находится на Новозаводской улице.

Около 11 часов утра в правоохранительные органы поступили еще два звонка - о минировании школы школе №216 на Чонгарском бульваре и №517 на Нахимовском проспекте.

В настоящее время спецслужбы проверяют сообщения, личности "телефонных террористов" устанавливаются. На месте работают кинологи.