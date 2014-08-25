В больницах остаются четверо пострадавших при ЧП на "синей" ветке метро

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По состоянию на утро 25 августа в столичных больницах остаются четверо пострадавших в аварии на Арбатско-Покровской линии метро, передает пресс-служба департамента здравоохранения.

Как отмечают в ведомстве, двое находятся в состоянии средней степени тяжести, здоровье еще двоих оценивается как удовлетворительное.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 24 человека, более 400 пострадали.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, были задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. Следственный комитет считает, что стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.

Добавим, что Московский метрополитен рассмотрел все заявления, которые поступили от пострадавших в аварии на Арбатско-Покровской линии. В ближайшее время всем им выплатят компенсации.