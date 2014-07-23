Один из китайских городов закрыт на карантин из-за чумы

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Один из городов в китайской провинции Ганьсу закрыт на карантин, сообщает South China Morning Post. Режим ввели после того, как на прошлой неделе местный житель умер от легочной формы чумы.

Жертвой смертельного заболевания оказался 38-летний мужчина, который нашел мертвого сурка и разделал, чтобы накормить свою собаку. В тот же день у него появилась лихорадка, а еще через два дня он был доставлен в местную больницу.

После смерти пациента, которая была констатирована 17 июля, власти провинции Ганьсу подтвердили, что местный житель заразился легочной чумой. По совету врачей, карантин был установлен на девять дней - до 24 июля включительно. Будет ли режим продлен, неизвестно.

Отмечается, что в городе проживают около 30 тысяч человек. Всем жителям города Юймэнь и близлежащего поселка Чицзинь запретили выезжать за границы своих населенных пунктов, чтобы предотвратить распространение смертельно опасной болезни.

Как утверждают местные чиновники, в зоне, которая находится на карантине, провизии хватит на 10 дней. По словам китайских медиков, другие случаи заболевания легочной формой чумы на данный момент не зафиксированы.