Россиянин Чудинов нокаутировал колумбийца Новоа

Дмитрий Чудинов. Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянин Дмитрий Чудинов одержал победу техническим нокаутом над колумбийцем Хуаном Камило Новоа и завоевал звание временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе. Поединок прошел в рамках боксерского шоу The Winner Takes It All.

Бой был остановлен в шестом раунде после того, как Новоа пропустил серию ударов от Чудинова.

Отметим, что в четвертом раунде россиянин получил серьезное рассечение - в результате столкновения головами у него образовалась большая гематома под глазом.

Победа стала для Чудинова двенадцатой на профессиональном ринге. Еще два поединка с участием российского боксера завершились вничью.