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13 февраля, 11:32

Старые "деревья любви" с замками перенесут с Лужкова моста

благоустройство Аллея Любви ГБУ Гормост Лужков мост замки любви

Фото: m24.ru

Загруженные "деревья любви", на которые молодожены вешают замочки, в апреле хотят перенести с Лужкова моста на "Аллею любви", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГБУ "Гормост".

Раз в год деревья на мосту обновляются. В апреле этого года там собираются установить семь новых конструкций. При этом старые деревья с замками переставят на "Аллею любви", которая находится на набережной. Ни один замочек с них не пропадет, обещают в ГБУ "Гормост".

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В учреждении также напомнили, что все замки, которые вешаются на перила или на ограждения моста, срезаются. Для этого там весят предупреждающие информационные таблички.

Лужков мост - один из пешеходных мостов через Водоотводный канал, он соединяет Болотную площадь с Кадашевской набережной. В 2007 году на Лужковом мосту появилось первое в Москве "Дерево любви" - металлическая скульптура, предназначенная для того, чтобы на нее вешали замки "на счастье". Первый замок на "Дерево любви" повесили 21 апреля 2007 года Константин и Марина Якимовы.

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