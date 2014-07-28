В технополисе "Москва" будут печатать книги за несколько минут

Фото: Пресс-служба департамента науки, промышленной политики и предпринимательства

Компания "Т8 Издательские Технологии", специализирующаяся на печати книг по требованию, станет новым резидентом технополиса "Москва". Об этом сообщили 28 июля в пресс-службе департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

"Т8 Издательские Технологии" планирует запустить проект с использованием технологии print on demand, печати книг по требованию. Себестоимость одной книги составит меньше 25 рублей, а сам процесс займет от нескольких минут до 1-2 суток, в зависимости от дизайна издания. "Современное оборудование для цифровой печати – по сути, гигантский принтер, в который нужно только загрузить файлы, – рассказал изданию М24.ru заместитель председателя совета директоров компании Олег Вавилов. – Если речь идет о брошюре, ее можно напечатать за считанные минуты, а для изготовления твердого переплета и цветных вклеек понадобится чуть больше суток".

"За счет новой инновационной инфраструктуры городу удается привлекать передовые технологии и масштабные инвестиционные проекты. Например, в мире существует только три типографские линии, способные напечатать книгу за 24 часа при такой себестоимости. Теперь четвертое в мире производство появится в технополисе "Москва", - отметил первый заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Михаил Ан.

Клиентами издательства станут как отдельные авторы и авторские коллективы, так и небольшие издательства, которые с помощью печати по требованию смогут сократить свои расходы на печать и логистику. Как сообщил Олег Вавилов, "Т8 Издательские Технологии" станет единственным издательством в России, способным оказать заказчикам полный комплекс услуг, связанных не только с полиграфией: от подготовки контента до дистрибуции. Помимо всего прочего издательство планирует заниматься специализированной литературой, которую не печатают большими тиражами.

В создание производства, а также системы облачного хранения и управления контентом "Т8 Издательские Технологии" намерена вложить более 6 миллиардов рублей. Компания рассчитывает создать более 400 рабочих мест.