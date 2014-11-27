Форма поиска по сайту

27 ноября 2014, 21:14

Экономика

"Биржа торгов" на ВДНХ объединит электронные торговые площадки Москвы

Фото: Игорь Кубединов/ТАСС

На ВДНХ будет работать "Биржа торгов", которая объединит существующие электронные торговые площадки, а также увеличит долю малого и среднего бизнеса в городских закупках, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Разместится биржа на территории "Информационного города" в павильоне №14. Посетители центра смогут ознакомиться с ключевыми участниками московского рынка электронных торгов, среди которых электронная торговая площадка ММВБ, Единая электронная площадка, Сбербанк-АСТ, а также получить консультации по закупочным процедурам, пройти игровой курс "Школы успешного поставщика" и получить сертификат специалиста в сфере госзакупок от Московского государственного университета управления. Все услуги, которые предлагает "Биржа торгов", бесплатны.

По словам заммэра по вопросам экономической политики Натальи Сергуниной, "Биржа торгов" будет способствовать снижению коррупции и увеличению конкуренции в сфере госзакупок, а также даст региональным компаниям возможность попасть на московский рынок. Объединение московских электронных площадок поможет установить единые стандарты доступа и участия компаний в системе государственных закупок, отметила она.

Открытие "Биржи торгов" состоится 10 декабря в рамках II Международной конференции "Контрактная система Москвы: власть и бизнес против коррупции".

Электронные торговые площадки (ЭТП) - это интернет-ресуры, упрощающие заключение сделок между заказчиками и поставщиками различных товаров и услуг. Заказчики могут сравнить цены и выбрать наиболее подходящее предложение, а поставщики - распространить информацию о своей работе.

Первым в России оператором электронных торгов стала "Единая электронная торговая площадка" (ЕЭТП). Сделки на ней организуются с 2005 года. В 2009 году правительство РФ определило перечень торговых площадок на которых будут размещаться государственные заказы, в который вошли, в том числе, ЕЭТП, торговая площадка ММВБ и Сбербанк-АСТ, дочерняя компания Сбербанка.

В 2013 в Москве запустили Портал поставщиков - площадку для размещения заказов на суммы до ста тысяч рублей, дав малому и среднему бизнесу принять участие в государственных аукционах. На портале можно провести весь процесс заключения договора в электронной форме. К ноябрю 2014 года на сайте зарегистрировались свыше 27 тысяч предпринимателей и заключили 427 тысяч контрактов. Самые популярные заказы на Портале поставщиков - поставки оргтехники и канцелярских изделий, текущий ремонт, а также ИТ-услуги.

В сентябре Сергей Собянин сообщил, что правительство столицы переходит на электронные торги в сфере земельно-имущественных отношений, а с апреля 2014 года в режиме электронных аукционов продают городское имущества. В 2015 году электронные торги планируют проводить и по аренде помещений. Он также отметил необходимость рассмотрения технологии исполнения принимаемых властями решений, так как они не всегда эффективно реализуются из-за ряда организационных и правовых проблем. К примеру, очень сложна процедура реализации упрощенного выкупа малым бизнесом арендованной недвижимости.

