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Технологии

26 января 2015, 11:19

В технопарке "Строгино" планируют открыть коворкинг и инжиниринговый центр

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Фото: M24.ru/Михаил Сипко

В этом году в технопарке "Строгино" планируют открыть коворкинг и инжиниринговый центр микроэлектроники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса.

"В этом году мы планируем открыть коворкинг и инжиниринговый центр микроэлектроники, которые помогут начинающим предпринимателям в создании и дальнейшем продвижении бизнеса", - пояснили в технопарке "Строгино".

Технопарк "Строгино"

Первый государственный российский технопарк - комплекс, объединяющий НИИ, заводы, деловые центры, выставочные площадки и учебные заведения. Создан правительством Москвы при участии Минэкономразвития России в 2007 году. С момента основания технопарк принял участие в становлении более 130 компаний. Более 70 процентов из них успешно развиваются.

Площадь "Строгино" составляет около 17 тысяч квадратных метров. Технопарк расположен на северо-западе Москвы по адресу: улица Твардовского, дом 8.


Сейчас помещения технопарка арендуют 48 компаний. 27 из них работают в бизнес-инкубаторе и 21 - в технологическом парке.

11 компаний имеют статус резидентов технопарка, позволяющий в течение 10 лет получать налоговые льготы от правительства Москвы. Они не платят налог на имущество организаций, а ставка налога на прибыль для этих компаний составляет 13,5 процента.

Ожидается, что в 2015 году в технопарке и бизнес-инкубаторе начнут работать около 20 новых компаний.

Отметим, в Москве сейчас работает более 20 коворкингов. Три из них открыло государственное учреждение "Малый бизнес Москвы". Арендовать помещение в государственных коворкингах можно бесплатно.

Коворкинг

Рабочее пространство со все необходимым офисным оборудованием. Места в нем арендуют на время фрилансеры, удаленные сотрудники, переводчики, программисты, дизайнеры и молодые компании, которые пока не готовы арендовать собственное помещение. Один день работы в московском коворкинге стоит от 500 рублей. Как правило, недельный или месячный абонемент позволяет сэкономить деньги.


Коворкинги ГБУ "Малый бизнес Москвы":

  • коворкинг в ВАО, адрес: улица Первомайская, дом 3;
  • коворкинг в САО, адрес: улица Соломенной Сторожки, дом 5, строение 1;
  • коворкинг в ТАО, адрес: Троицк, Сиреневый бульвар, дом 1.

Более подробную информацию о работе муниципальных коворкингов можно узнать здесь.

Как работает коворкинг

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Кроме того, в двух библиотеках столицы недавно открылись два ночных коворкинга. Пространство для работы предоставили библиотека имени Федора Достоевского и библиотека №171 имени 1 Мая.

Как отметил заведующий библиотекой имени Достоевского Алексей Бородкин, ночной коворкинг работает с 22.00 до 05.30. Его посетители могут пользоваться всеми услугами библиотеки. "Ночью за плату будет предоставляться рабочее место. Кроме этого, вы сможете пользоваться всеми сервисами, которые предоставляет обычная библиотека. Это и книги, и компьютеры, и Wi-Fi, и все это за очень гуманные деньги по сравнению с другими коворкингами", - пояснил Бородкин.

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