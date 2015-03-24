Чай в России может подорожать почти в полтора раза

Чай в России может подорожать на 43 процента

Чай в России может подорожать на 43 процента, о повышении цен уже заявили два крупных производителя, сообщает телеканал "Москва 24".

Производители говорят, что они были вынуждены поднять цены в связи с увеличением стоимости сырья из-за колебаний курсов валют.

Представитель компании X5 Retail Group (владелец сетей "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Копейка") сказал M24.ru, что пока каких-либо существенных изменений на чайном рынке не произошло. "Мы пока не можем прокомментировать эту информацию", – добавил он.

По словам председателя комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по развитию оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг Михаила Мандаляна, на фоне общей экономической ситуации подорожание чая вполне можно было спрогнозировать.

"Можно, конечно, можем принимать в таких случаях административные меры, но по-настоящему решить эту проблему может только развитие конкуренции на рынке", – сказал M24.ru Мандалян.

Он напомнил, что чай в Россию импортируется преимущественно из стран Азии (Индия, Шри-Ланка, Китай), при этом расфасовывается он уже на российских заводах. По мнению председателя комитета, чтобы избежать ситуации с сильным подорожанием товаров, необходимо стимулировать российских производителей, чтобы их продукция замещала импортную.

История вопроса В России чайные плантации есть в Краснодарском крае. Первые 150 га промышленных плантаций чая были заложены здесь в 1936 году. В 1939 году была построена небольшая чайная фабрика для переработки зеленого листа, через восемь лет – организован "Дагомысский чайный совхоз", который сейчас функционирует как ЗАО "Дагомысчай".

Ранее сообщалось, что власти Москвы не будут устанавливать предельные цены на продукты, потому что регулирование торговой наценки или ограничение цены может привести к дефициту. В январе продукты питания в столице подорожали на 6,3 процента по сравнению декабрем 2014 года, тогда как годом ранее рост по итогам месяца составил 0,8 процента.

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявлял, что за последние полгода зависимость Москвы от импортных товаров снизилась примерно на 10 процентов. Впрочем, по его словам, мегаполис по-прежнему зависит от поставок фруктов, ягод и некоторых видов мяса из-за рубежа.

Напомним, что в феврале 2015 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила соглашение между сетевыми магазинами о заморозке цен на социально значимые товары на два месяца.

Компании договорились заморозить цены на корзину не менее чем из 20 социально значимых товаров первой необходимости. Инициативу поддержали торговые сети "Магнит", "Х5 ритейл групп" ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Ашан", "Дикси", "Метро кэш энд керри", "Лента", "О’кей", "Глобус", "Билла", "Зельгрос", "Вестер", "Утконос". Каждая торговая сеть самостоятельно определила состав корзины "замороженных" цен, приняв за основу утвержденный правительством перечень социально значимых продовольственных товаров.

Напомним, что сеть магазинов Metro Cash&Carry уже заморозила до 13 апреля 2015 года цены на основные социальные товары, включая молоко, хлеб, крупы и макароны. Другой крупный ритейлер "О'Кей" зафиксировал цены на некоторые социально значимые товары в ряде своих гипермаркетов на полгода еще в конце ноября прошлого года.

В январе Генпрокуратура РФ начала массовые проверки ритейлеров по всей стране в связи с резким удорожанием продуктов в рознице в условиях продуктового эмбарго и падения курса рубля. Сотрудники ведомства должны определить, является ли повышение цен справедливым. Кроме того, мониторинг цен на основные продукты ведет Федеральная антимонопольная служба РФ. По данным Генпрокуратуры, рост цен на некоторые виды продуктов питания составил от 10 до 150 процентов.