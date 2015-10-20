Аукционы на право размещения семейных захоронений не противоречат закону

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Москва не продает землю на кладбищах, а проводит электронный аукцион на право размещения семейного захоронения. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев, комментируя заявление о незаконности сделок по приобретению мест для родовых захоронений.
"Москва не продает землю на городских кладбищах. В соответствии с постановлением правительства Москвы, договор заключается с победителем аукциона на право размещения семейного захоронения. Таким образом, сделка не противоречит ни единой букве российского законодательства.
Со своей стороны, правительство Москвы прикладывает максимум усилий, чтобы процедура – электронный аукцион – была прозрачна и понятна для горожан", – цитирует Геннадия Дегтева пресс-служба.
Напомним, право на размещение семейного захоронения на столичном кладбище может получить участник электронного аукциона. Для этого ему необходимо определиться с местом, оформить электронную подпись, зарегистрироваться, а также внести задаток – 20 процентов от начальной цены участка.
Во время электронных торгов каждому участнику будет даваться десять минут на размышление. Если за это время предложение с более высокой ценой не поступит, то место достанется последнему покупателю
По стоимости до миллиона рублей можно приобрести право на размещение родового захоронения на Старо-Марковском, Долгопрудненском, Домодедовском, Зеленоградском Северном и Центральном, Кузьминском, Кунцевском, Лианозовском и Николо-Архангельском кладбищах.
На кладбищах таких как Бусиновское, Химикинское, Востряковское, Котляковское, Леоновское и Троекуровское стоимость составит свыше миллиона рублей.
Победитель получает заключает с департаментом торговли и услуг Москвы договор на размещение семейного захоронения.
Кроме того, для участников аукциона в два раза снижена цена на получение электронной подписи в удостоверяющих центрах Единой электронной торговой площадки. Здесь оформить электронную подпись можно за 3 тысячи рублей.
Заявочная кампания по первым 100 местам на 13 столичных кладбищах продлится до 9 ноября. Торги состоятся 11 ноября 2015 года.
Получить более подробную информацию можно по телефону: 8 (499) 652-60-25.