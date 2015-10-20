Аукционы на право размещения семейных захоронений не противоречат закону

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Москва не продает землю на кладбищах, а проводит электронный аукцион на право размещения семейного захоронения. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев, комментируя заявление о незаконности сделок по приобретению мест для родовых захоронений.

"Москва не продает землю на городских кладбищах. В соответствии с постановлением правительства Москвы, договор заключается с победителем аукциона на право размещения семейного захоронения. Таким образом, сделка не противоречит ни единой букве российского законодательства.

Со своей стороны, правительство Москвы прикладывает максимум усилий, чтобы процедура – электронный аукцион – была прозрачна и понятна для горожан", – цитирует Геннадия Дегтева пресс-служба.

Напомним, право на размещение семейного захоронения на столичном кладбище может получить участник электронного аукциона. Для этого ему необходимо определиться с местом, оформить электронную подпись, зарегистрироваться, а также внести задаток – 20 процентов от начальной цены участка.

Во время электронных торгов каждому участнику будет даваться десять минут на размышление. Если за это время предложение с более высокой ценой не поступит, то место достанется последнему покупателю

Всего выставить на торги планируется около 12 тысяч мест под родовые захоронения. Стартовая цена за участок площадью 3,6 квадратных метров варьируется от 226 тысяч рублей до 3,8 миллиона рублей. По стоимости до миллиона рублей можно приобрести право на размещение родового захоронения на Старо-Марковском, Долгопрудненском, Домодедовском, Зеленоградском Северном и Центральном, Кузьминском, Кунцевском, Лианозовском и Николо-Архангельском кладбищах. На кладбищах таких как Бусиновское, Химикинское, Востряковское, Котляковское, Леоновское и Троекуровское стоимость составит свыше миллиона рублей.



Победитель получает заключает с департаментом торговли и услуг Москвы договор на размещение семейного захоронения.

Кроме того, для участников аукциона в два раза снижена цена на получение электронной подписи в удостоверяющих центрах Единой электронной торговой площадки. Здесь оформить электронную подпись можно за 3 тысячи рублей.

Заявочная кампания по первым 100 местам на 13 столичных кладбищах продлится до 9 ноября. Торги состоятся 11 ноября 2015 года.

Получить более подробную информацию можно по телефону: 8 (499) 652-60-25.