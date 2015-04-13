Форма поиска по сайту

13 апреля 2015, 17:04

Экономика

Делу время: Глеб Архангельский расскажет о тайм-менеджементе онлайн

Фото: vk.com

14 апреля Школа бизнеса "Синергия" устраивает завтрак с основателем российской школы тайм-менеджмента Глебом Архангельским.

В ходе мероприятия Глеб Архангельский научит пользоваться временем с умом и превращать минуты в деньги. Тайм-менеджмент – это наука не только о распоряжении временем, но и о постановке целей и достижении успеха.

Архангельский является генеральным директором собственной компании "Организация Времени", главным редактором портала Improvement.ru и членом Экспертного совета при правительстве РФ. Глеб преподает в Московской финансово-промышленной академии и проводит мастер-классы. На его счету несколько обучающих книг, в числе которых такие бестселлеры как "Тайм-драйв" и "Корпоративный тайм-менеджмент".

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 11.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 14 апреля в 11.30
  • Что: мастер-класс от специалиста по тайм-менеджменту
  • Кто: Глеб Архангельский
  • Кому смотреть: тем, кто хочет научиться управлять временем

