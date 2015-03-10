Антикризисный план: как власти поддержат бизнес

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
11 марта в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция "Московский антикризисный план для предпринимателей".
Представители столичных властей расскажут какие меры финансовой поддержки предпримет государство во время экономического кризиса, когда снимут административные барьеры для предпринимателей, как упростится процедура регистрации юридических лиц.
- В пресс-конференции примут участие:
- руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Олег Бочаров
- руководитель УФНС России по городу Москве Марина Третьякова
- Когда смотреть: 11 марта, 12.30
- Что: рассказ о том, как антикризисный план для предпринимателей будет воплощен в жизнь
- Кто: Марина Третьякова, Олег Бочаров
- Кому смотреть: начинающим и уже состоявшимся бизнесменам
Антикризисный план правительства Москвы был принят в феврале. Всего документ включает 70 мероприятий, среди ключевых направлений - социальная поддержка граждан и обеспечение продовольственной безопасности.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.