Антикризисный план: как власти поддержат бизнес

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

11 марта в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция "Московский антикризисный план для предпринимателей".

Представители столичных властей расскажут какие меры финансовой поддержки предпримет государство во время экономического кризиса, когда снимут административные барьеры для предпринимателей, как упростится процедура регистрации юридических лиц.