"Москве может многое показать миру в сфере рекламы" - Черников

"Интервью": Владимир Черников - о Всемирном рекламном саммите в Москве

Всемирный рекламный саммит пройдет в Москве с 9 по 10 октября. Глава департамента СМИ и рекламы столицы Владимир Черников заявил, что такое решение было принято потому, что медиарынкам других стран есть чему поучиться у российских рекламщиков, сообщает телеканал "Москва 24".

"Мы берем у зарубежных коллег все лучшее, как мы считаем. У нас есть свои особенности развития мегаполиса, поэтому мы не можем слепо копировать у зарубежных коллег", - подчеркнул Черников.

Он добавил, что пример развития рынка рекламы является одним из самых удачных. "У нас есть возможность показать миру те наработки, которые уже дают результат", - заявил глава департамента.

Всемирный рекламный саммит пройдет в столице на двух площадках - в медиа-кубе на Манежной площади. Вторая площадка будет открыта на Новом Арбате.

На мероприятие приедут эксперты медиакоммуникаций ведущих мегаполисов мира.