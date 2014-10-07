Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября 2014, 20:02

Экономика

"Москве может многое показать миру в сфере рекламы" - Черников

"Интервью": Владимир Черников - о Всемирном рекламном саммите в Москве

Всемирный рекламный саммит пройдет в Москве с 9 по 10 октября. Глава департамента СМИ и рекламы столицы Владимир Черников заявил, что такое решение было принято потому, что медиарынкам других стран есть чему поучиться у российских рекламщиков, сообщает телеканал "Москва 24".

"Мы берем у зарубежных коллег все лучшее, как мы считаем. У нас есть свои особенности развития мегаполиса, поэтому мы не можем слепо копировать у зарубежных коллег", - подчеркнул Черников.

Он добавил, что пример развития рынка рекламы является одним из самых удачных. "У нас есть возможность показать миру те наработки, которые уже дают результат", - заявил глава департамента.

Всемирный рекламный саммит пройдет в столице на двух площадках - в медиа-кубе на Манежной площади. Вторая площадка будет открыта на Новом Арбате.

На мероприятие приедут эксперты медиакоммуникаций ведущих мегаполисов мира.

бизнес Владимир Черников рекламный саммит

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика