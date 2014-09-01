Страховые компании отказываются сотрудничать с туроператорами - АТОР

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Многие российские страховщики планируют отказаться от страхования ответственности в сфере туризма.
Как сообщает Ассоциация туроператоров России, одна компания, которая начнет работать как туроператор с весны 2015 года, провела несколько телефонных переговоров со страховщиками. Однако ни одна страховая компания не согласилась подписать договор. Среди отказавших страховщиков оказались:
- "Орбита"
- "Русский стандарт"
- "РЕСО-Гарантия"
- СК "Альянс"
- "Республиканский страховой дом"
- "Альфа-страхование"
- "Согаз"
- СК "МСК"
- "Ингосстрах"
- "Росгосстрах".
Некоторые страховые компании не исключают, что продлят договор страхования ответственности с ограниченным количеством своих нынешних партнеров. Но даже для проверенных туроператоров страховые компании пересмотрят тарифы и включат в договор дополнительные условия подписания.
"Так, один из страховщиков требует подробнейшую финансовую информацию – от годовых отчетов до детальных сведений о дебиторской и кредиторской задолженности за последние три года, данные об управленческой отчетности, бюджет и его выполнение за прошедший финансовый год, а также бизнес-план и расшифровки структуры выручки компании с указанием объемов за три года по каждому направлению. Итого - несколько страниц мелким шрифтом более 50 дополнительных пунктов требований", - говорится в сообщении Ассоциации туроператоров.
История вопросаПроблемы с туроператорами начались 16 июля – тогда турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".
Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".
Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, также объявила о приостановке своей деятельности. 29 августа приостановил свою деятельность туроператор "Авиачартер-ДВ".
Из-за того, что туристическое лето выдалось таким нелегким, в мае даже создали специальную психологическую службу Ассоциации туроператоров России. За первые месяцы работы туда поступило около 400 звонков от клиентов и сотрудников турфирм.
В этом году рынок выездного туризма упал на 25-30 процентов. После серии банкротств крупных и мелких турфирм потенциальные клиенты стали настороженно относиться ко всем представителям турбизнеса. В результате помощь психологов понадобилась как туристам, так и сотрудникам туристических компаний.
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Чаще всего люди хотят посоветоваться по поводу того или иного принятого решения. Например, уже купившие заграничные путевки жители дальних регионов страны сомневаются, стоит ли ехать в столицу – вдруг турфирма закроется и не отправит их на зарубежный курорт, а поезда внутри страны тоже стоит денег.
Туристы, оказавшиеся в трудной ситуации, могут из любой страны мира обращаться за советом по телефону +7-985-649-45-80. Звонки на данный номер бесплатны, хотя туристу придется платить за соединение с оператором по своему тарифному плану. Кроме того, абоненты ограничены во времени: разговор не может продолжаться дольше 10 минут.
Отметим, что ассоциация "Турпомощь" потратила 218 миллионов рублей на то, чтобы вывезти из заграничных отелей всех клиентов обанкротившихся турфирм.
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