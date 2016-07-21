Билеты на аэроэкспресс теперь можно купить по карте "Мир"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

С 20 июля пассажиры "Аэроэкспресса" могут оплатить билеты в кассах и автоматах с помощью карт национальной платежной системы "Мир". Первичную обработку транзакций будет проводить "Газпромбанк", сообщает пресс-служба перевозчика.

Также в скором времени держатели карт смогут безопасно заплатить за проезд на сайте или через мобильное приложение "Аэроэкспресса" со скидкой 10 процентов. Как только национальным картам будут доступны бесконтактные платежи, компания-перевозчик предложит их владельцам оплату проезда прямо на турникетах.

"Российская платежная система развивается довольно высокими темпами, и "Аэроэкспресс" делает шаг навстречу держателям карт "Мир". Мы всегда стремимся сделать оплату проезда максимально простой и удобной, поэтому "Аэроэкспресс" подготовил свою инфраструктуру для покупки билетов по карте "Мир", – отметил исполнительный директор компании Алексей Сорокин.

В 2014 году в России была создана Национальная система платежных карт. Ее запустили после того, как некоторые российские банки подпали под действие американских санкций. Международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками.

Согласно новым правилам, Visa и MasterCard до 1 апреля 2015 года должны были перевести свой процессинг на территорию страны. Российская платежная карта появилась в конце прошлого года. Она создана для проведения операций на территории России вне зависимости от внешних факторов.