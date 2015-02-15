Исторические газеты из сгоревшей библиотеки ИНИОН будут восстановлены

Исторические газеты из сгоревшей библиотеки ИНИОН спасут с помощью холода. Реанимировать постреволюционные издания будут в Российской государственной библиотеке, сообщает телеканал "Москва 24".

Речь идет о самых ценных экземплярах - с 1917-го по 1925-й год. От воды их вес увеличился на 100 процентов, появился грибок. Без ущерба изданиям от него можно избавиться только с помощью холодного воздуха.

Напомним, специалисты Библиотеки академии наук (БАН) из Санкт-Петербурга помогут экспертному совету ИНИОН восстановить пострадавшие от пожара книги. Заседание с присутствием ведущих экспертов северной столицы во главе с директором библиотеки РАН намечено на 17 февраля.

Пожар в ИНИОНе произошел в конце января. По последним подсчетам, фонд лишился более пяти миллионов книг.