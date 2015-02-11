В библиотеках и домах культуры Москвы пройдет 11 донорских акций

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В текущем году в столичных библиотеках и домах культуры пройдет 11 донорских акций под названием "Я - донор! Я - человек!". Они будут приурочены к Году литературы в России, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника отдела социальных программ центра "Мосволонтера" Анну Березу.

По ее словам, такие акции будут проходить раз в месяц. Первая из них состоится 12 февраля в библиотеке имени Некрасова. Следующая акция будет 16 марта в центре искусств и творчества "Марьина Роща".

Вся собранная в рамках акции кровь будет направлена в городские больницы. В среднем за одну акцию приходят сдать кровь около 150 человек, примерно 80 из них специалисты допускают по медицинским показаниям до непосредственно сдачи крови.

Организаторами донорской акции выступают департамент культуры совместно с ресурсным центром "Мосволонтер", станция переливания крови департамента здравоохранения. В день акции в библиотеках и домах культуры оборудуют передвижные станции переливания крови. Донорами могут быть граждане РФ старше 18 лет, не имеющие противопоказания к сдаче крови.