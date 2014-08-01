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Озеленение города

01 августа 2014, 13:07

Москвичи получат подарки за посадку цветов у библиотек

библиотеки цветы подарки посадки озеленение города садовая культуры

Фото предоставлено организаторами акции

На юго-западе столицы запустили новый "зеленый" эксперимент: в рамках акции под названием "Цветы и Люди" горожанам предлагают сажать цветы в специально отведенных местах и получать за это подарки. Поучаствовать можно до 31 августа, подарки раздадут в сентябре.

Все места для посадок расположены рядом с библиотеками и культурными центрами в ЮЗАО. Их карту можно найти здесь. Всего в проекте задействованы шесть учреждений:

  • Центральная библиотека №174 имени Данте Алигьери. Адрес: улица Строителей, 8, корпус 20
  • Центр культуры и искусств "Меридиан". Адрес: улица Профсоюзная, 61
  • Детская библиотека № 12 . Адрес: улица Теплый Стан, 4
  • Детская школа искусств №11. Адрес: улица Паустовского, 5, корпус 3
  • Филиал Центра культуры и досуга "Лира" в Щербинке. Адрес: улица Брусилова, 15/1
  • Библиотека "Наследие". Адрес: Симферопольский бульвар, 24, корпус 1

Рядом с библиотеками установлены специальные информационные таблички с надписью "Место для вашего будущего сада и огорода" - здесь можно создавать собственные цветники.

Фото предоставлено организаторами акции

Чтобы принять участие в акции, нужно самостоятельно посадить цветы в период с до 31 августа на зеленых площадках рядом с учреждениями, участвующими в акции. Процесс и результат посадки потребуется сфотографировать и дополнить небольшим комментарием (расскажите организаторам, кто вы, что и где посадили). Снимки нужно будет выслать кураторам акции, указав имя и контакт для связи. Воспользоваться можно одним из трех способов:

  • электронная почта: отправить письмо нужно на адрес mv.shuvalova@gmail.com
  • Instagram: используйся хештег #цветыилюди
  • личная встреча: просто передайте снимки сотрудникам библиотек, рядом с которыми посадили цветы

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Подарки можно будет получить с 1 по 14 сентября в библиотеки, территорию возле которой вы озеленили. Кстати, подарок можно заранее выбрать здесь. Это может быть одна или несколько вещиц общей стоимостью не более 350 рублей. При оформлении заказа добавьте в комментарий фразу "Цветы и Люди. Подарок" и адрес или название учреждения, рядом с которым растут посаженые вами цветы.

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