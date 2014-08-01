Москвичи получат подарки за посадку цветов у библиотек

Фото предоставлено организаторами акции
На юго-западе столицы запустили новый "зеленый" эксперимент: в рамках акции под названием "Цветы и Люди" горожанам предлагают сажать цветы в специально отведенных местах и получать за это подарки. Поучаствовать можно до 31 августа, подарки раздадут в сентябре.
Все места для посадок расположены рядом с библиотеками и культурными центрами в ЮЗАО. Их карту можно найти здесь. Всего в проекте задействованы шесть учреждений:
- Центральная библиотека №174 имени Данте Алигьери. Адрес: улица Строителей, 8, корпус 20
- Центр культуры и искусств "Меридиан". Адрес: улица Профсоюзная, 61
- Детская библиотека № 12 . Адрес: улица Теплый Стан, 4
- Детская школа искусств №11. Адрес: улица Паустовского, 5, корпус 3
- Филиал Центра культуры и досуга "Лира" в Щербинке. Адрес: улица Брусилова, 15/1
- Библиотека "Наследие". Адрес: Симферопольский бульвар, 24, корпус 1
Рядом с библиотеками установлены специальные информационные таблички с надписью "Место для вашего будущего сада и огорода" - здесь можно создавать собственные цветники.
Фото предоставлено организаторами акции
- электронная почта: отправить письмо нужно на адрес mv.shuvalova@gmail.com
- Instagram: используйся хештег #цветыилюди
- личная встреча: просто передайте снимки сотрудникам библиотек, рядом с которыми посадили цветы
Подарки можно будет получить с 1 по 14 сентября в библиотеки, территорию возле которой вы озеленили. Кстати, подарок можно заранее выбрать здесь. Это может быть одна или несколько вещиц общей стоимостью не более 350 рублей. При оформлении заказа добавьте в комментарий фразу "Цветы и Люди. Подарок" и адрес или название учреждения, рядом с которым растут посаженые вами цветы.
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