Шипулин выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке

Антон Шипулин. Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Россиянин Антон Шипулин стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.

Шипулин преодолел 10-километровую дистанцию за 23 минуты 18,6 секунды без единого промаха. Вторым пришел австриец Доминик Ландертингер (отставание 11,9 секунды). Третьим стал норвежец Эмиль Хегле Свенсен (+24,1). Еще один россиянин Евгений Гараничев показал пятое время, отстав от Шипулина на 34,1 секунды.

Стоит отметить, что Антон Шипулин одержал первую индивидуальную победу среди россиян в этом сезоне Кубка мира по биатлону.

"Организаторы сделали все, что могли, но трасса была тяжелая. Они посыпали ее селитрой, но проталины все равно остались. На финише боролся с Мартеном Фуркадом и наступил ему на палку, сломав ее. Но обид никаких нет – после финиша пожали друг другу руки", - приводит слова Шипулина после гонки "Чемпионат.ком".