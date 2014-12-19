Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

19 декабря 2014, 17:45

Шипулин выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке

биатлон Кубок мира Антон Шипулин

Антон Шипулин. Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Россиянин Антон Шипулин стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.

Шипулин преодолел 10-километровую дистанцию за 23 минуты 18,6 секунды без единого промаха. Вторым пришел австриец Доминик Ландертингер (отставание 11,9 секунды). Третьим стал норвежец Эмиль Хегле Свенсен (+24,1). Еще один россиянин Евгений Гараничев показал пятое время, отстав от Шипулина на 34,1 секунды.

Стоит отметить, что Антон Шипулин одержал первую индивидуальную победу среди россиян в этом сезоне Кубка мира по биатлону.

"Организаторы сделали все, что могли, но трасса была тяжелая. Они посыпали ее селитрой, но проталины все равно остались. На финише боролся с Мартеном Фуркадом и наступил ему на палку, сломав ее. Но обид никаких нет – после финиша пожали друг другу руки", - приводит слова Шипулина после гонки "Чемпионат.ком".

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать