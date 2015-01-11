Шипулин и Малышко стали вторым и третьим в масс-старте на этапе Кубка мира

Антон Шипулин. Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Российский биатлонист Антон Шипулин занял второе место в масс-старте на 15 км на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Победу в гонке одержал француз Мартен Фуркад. Третьим к финишу пришел еще один представитель России - Дмитрий Малышко.

Кроме того, Тимофей Лапшин финишировал девятым, Евгений Гараничев - 23-м, Максим Цветков - 24-м.

Стоит отметить, что французский биатлонист отстрелял без промахов на четырех огневых рубежах и финишировал со временем 44 минуты 52,0 секунды. При этом Шипулин отстал от него всего на 13,1 секунды, совершив четыре промаха.