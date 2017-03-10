Фуркад выиграл рекордное число этапов Кубка мира за сезон

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира в Финляндии, сообщает ТАСС.
Фуркад преодолел дистанцию 10 километров за 22 минуты 17 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах. Эта победа стала 13-й для французского спортсмена в этом сезоне. Таким образом Фуркад установил рекорд по числу побед на этапах Кубка мира за сезон. До этого рекорд принадлежал норвежцу Уле-Эйнару Бьорндалену.
Вторым пришел чех Ондржей Моравец, третьим – норвежец Эмиль Хегле Свендсен.
Лучшим из российских спортсменов стал Евгений Гараничев, он оказался на 23 месте. Матвей Елисеев пришел 27, Антон Шипулин – 29.
Шипулин объяснил, что таким образом он пытался поддержать Александра Логинова, которого Фуркад подрезал на финише последнего этапа.
Вскоре спортсмены помирились и пожали друг другу руки.
А восьмому этапа Кубка мира предшествовал допинг-скандал. Мероприятие должно было пройти в Тюмени, однако город лишили этого права после выхода второй части доклада Макларена о причастности российских спортсменов к употреблению допинга.