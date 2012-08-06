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Безопасность

06 августа 2012, 16:35

Столичная полиция готовится к концерту Мадонны

безопасность концерты Мадонна

Нашему корреспонденту удалось побывать в "Олимпийском" на подготовке к концерту "королевы поп-музыки" и рассекретить один из запланированных сюрпризов Мадонны для своих зрителей

Обеспечивать охрану общественного порядка на единственном концерте Мадонны в Москве 7 августа будет около 200 полицейских и еще столько же сотрудников частных охранных предприятий.

Перед концертом спорткомплекс "Олимпийский" и территорию вокруг него обследуют кинологи со служебными собаками. Зрителей будут пускать в зал через рамки металлодетекторов.

На мероприятие запрещен вход лицам в состоянии алкогольного опьянения, не разрешается также проносить режущие предметы и стеклянную тару, отмечают в пресс-службе московской полиции.

Напомним, что Мадонна привезет в Москву шоу с уникальной сценографией, спецэффектами, цирковыми номерами и видеоинсталляцией. 26 тысяч билетов на концерт давно раскуплены

9 августа певицу ждут в Санкт-Петербурге. Как передает РИА-Новости, на концерте в северной столице Мадонна намерена выступить против закона о запрете пропаганды гомосексуализма, принятого городскими властями. В связи с этим противники певицы готовятся провести ряд одиночных пикетов.

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