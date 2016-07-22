Центр соцадаптации "Люблино" вернул домой 276 бездомных

Фото: ТАСС/Настя Маркелова

Сотрудники центра социальной адаптации "Люблино" с начала года вернули домой 276 бездомных, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова директора центра Бориса Третяка. Еще 128 человек получили помощь в восстановлении прав на жилье через суд.

Восстановить права на жилье сотрудники центра помогли 14 людям, на прежнее место жительства вселились 11 человек, еще 34 человека получили помощь в аренде жилья.

Сотрудники центра также помогают бездомным искать друзей и родственников, связь с которыми была утрачена. Так, с начала года при содействии телекомпании "ВИД", программы Первого канала "Жди Меня", в семьи вернулись 160 человек, еще 42 человека смогли восстановить потерянные социальные связи.

Всего с начала этого года в центр социальной адаптации "Люблино" обратились 1 тысяча 725 человек, в прошлом году – 3 тысячи 36 человек.

Как работают центры социальной адаптации

В прошлом году в столице запустили программу по поиску бездомных детей. Она направлена на помощь несовершеннолетним, которые оказались в руках попрошаек. По некоторым данным, около 80 процентов из них были куплены или взяты в аренду у алкоголиков, наркоманов или трудовых мигрантов. Теперь специалисты департамента социальной защиты населения возвращают их домой.

21 июля председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев заявил о планах АКОРТ предложить торговым сетям отгонять уличных попрошаек от магазинов.

Власти столицы сейчас рассматривают возможность легализации попрошаек только на территории религиозных учреждений.

Представители Мосгордумы отмечают, что подаяния просящим входят в древнюю традицию христианского и мусульманского мира. Сейчас вопрос рассматривается в рамках проекта поправок, касающихся наказания за попрошайничество, с которыми ранее выступило ГУ МВД по Москве. После этого документ направят в Госдуму.