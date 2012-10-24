Туристам, отправляющимся в Египет, советуют быть осторожнее

Фото: ИТАР-ТАСС

Посольство США предупредило туристов, отправляющихся в Египет, о возможных терактах в этой ближневосточной стране.

Как передает радиостанция "Вести ФМ", террористические акты возможны в ближайшие дни на Синайском полуострове, в том числе в районе курортов Шарм-эль-Шейха.

Наиболее опасным периодом, по мнению американской дипломатической миссии в Каире, станут дни мусульманского праздника Жертвоприношения Эйд аль-Адха - 26-28 октября. Многие египтяне на этот период времени выезжают с семьями в курортные города. Уже сейчас практически нельзя заказать номер в гостинице, поскольку все они переполнены отдыхающими.

Дипломатическая миссия США призвала туристов "не появляться в местах массового скопления людей", в том числе в уличных кафе, ресторанах и ночных клубах. Также американские дипломаты советуют не находиться рядом с мирными манифестациями, "которые могут перерасти в акции, сопровождающиеся насилием".

Американское посольство также просило своих граждан не носить одежду с символикой США, поскольку это может вызвать агрессивное поведение со стороны местных жителей.

Сейчас командование египетской армии приняло решение привести все войска в состояние повышенной боеготовности. Особенно это относится к району Синая, где в последнее время активизировались боевики "Аль-Каиды" и радикальных палестинских группировок. К повышенной боеготовности приведены и израильские войска, патрулирующие границу на Синае. Здесь опасаются ответа на недавние удары израильской авиации по Сектору Газа.

Ранее неоднократно призывал туристов соблюдать осторожность и российский МИД. Там предостерегали от поездок в другие города, в частности, на экскурсии в Каир. Дело в том, что дорога из Шарм-эль-Шейха в Каир идет практически через весь Синайский полуостров, а там сейчас достаточно неспокойно. К примеру, буквально на днях был обстрелян автобус с палестинскими паломниками.