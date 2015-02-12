Новый колумнист M24.ru Дмитрий "Сид" Спирин: мысли о беге

Дмитрия "Сида" Спирина почти все знают как именитого рок-музыканта, лидера популярной группы "Тараканы!". Чуть меньше он известен как хороший рок-писатель, Дмитрий – автор бестселлера "Тупой панк-рок для интеллектуалов". Почти никто не знает, что Дмитрий – мастер коротких эссе и колонок, которые ранее он публиковал только в рамках своих блогов. Мы решили пригласить Сида поделиться своими мыслями и наблюдениями с нашими читателями. Посмотрим, что из этого получится.

"О чем я не говорю, когда не говорю о беге…"

Я почти не говорю о беге… Так только – похвастался паре друзей (в надежде услышать комплименты вновь обретенной сухощавости) и как сглазил – вот, три дня уже не выбегал. Лучше бы не говорил…

А ведь я бегать стал, да-да-да! Причем бегаю так, что любо-дорого. Каждый день, почти не пропуская, в модных кроссовках, подаренных Таней еще на прошлый день рождения. Правда, кроссовки я всю свою жизнь считал "не своей" обувью и, сколько себя помню, по улицам летом гоняю в кедах, зимой в ботинках. Так что когда я не говорю о беге, я еще и не особенно распространяюсь, что освоил столь нетипичный для себя тип обуви. А ведь я теперь нет-нет да и ношу их и в повседневной, не беговой жизни. И стыдно, и не по панк-року, зато удобно, надежно и практично.

Бегаю я уже чуть больше месяца. Все говорят, что это еще мало, для того чтобы образовалась непреодолимая привычка. Например, Вит из группы Louna, чьим примером я вдохновлялся, когда готовился выбежать впервые, – так вот он говорит, что у него такая привычка так и не выработалась. А ведь он бегун знатный, набегал вокруг Митинского парка не одну сотню километров, специальное приложение для айфона и "Фейсбука" врать не будут! Вот и у меня она (привычка эта) тоже что-то никак не вырабатывается, хоть ты тресни. Приходится по утрам себя немного уговаривать, приводить аргументы, брать самого себя на слабо. Хотя, конечно, я зря это сейчас сказал. Ведь если есть среди вас такие же слабо мотивированные бегуны, как и я, у вас сейчас, наверное, еще меньше стало мотивации. А я этого совсем не хочу.

Также я пока никому не говорил, зачем я бегаю. Хотя резоны, в общем-то, ясны и просты. Первое: к сорока годам так и не появилось в моей жизни никакого спорта, кроме собственных концертов.

А так как стал я уже весьма заметно заплывать, вот и решил во что бы то ни стало бегать. Во-вторых, йога и качалка как два наиболее распространенных способа подобрать бока и пузо были мною опробованы ранее и без успеха. В-третьих, бег вдохновляет на спокойные размышления и даже на своего рода медитацию во время движения, чего мне очень не хватает при нашей суетной жизни. Но давайте будем считать, что я вам этого не говорил.

Со мной также бегает Таня, и (стыдно сказать) бегает лучше, чем я. Быстрее, по крайней мере. Мы, правда, забегов наперегонки пока не устраивали, но намеченные расстояния она пробегает не в пример резвее. Вообще, мы думаем про полумарафон. Может быть, не в этом году, но, если не бросим (и если кроссовки не развалятся), в следующем так точно пробежим эти несчастные двадцать с чем-то километров.

Когда я бегу, я молчу. Я даже стараюсь не думать. Просто выключаю отвечающие за думанье механизмы и твержу себе даосскую заповедь: "Путь в тысячу миль начинается с первого шага". Я заставляю себя быть «здесь и сейчас» и не думать ни о том, сколько еще впереди и сколько метров, километров или минут позади. Зачем это? Если позволить себе жить в мыслях о том, как много еще осталось пробежать, то к бабке не ходи – остановишься. Все наши проблемы живут в сознании, и страхи не осилить какие-то задачи тоже прописаны именно там.

Когда я бегу, я стараюсь быть просто своими ногами, делающими шаги. Правой-левой, правой-левой, и больше ничего не существует. Такая тактика позволила мне сейчас уже пробегать по пять километров за полчаса, не особенно выдыхаясь. А ведь около месяца назад я не мог преодолеть и половины этого расстояния. Но я помалкиваю об этом, так как в любом деле и на любое наше достижение всегда найдется кто-то, кто делает все то же самое лучше, круче, дольше, профессиональнее, чем ты. И этот кто-то не преминет заявить об этом. А зачем мне нужна эта информация? Считаю ее абсолютно лишней. Я ведь ни с кем не соревнуюсь и не конкурирую. Так, бегу себе потихоньку, трусцой. Потею всласть. Потеть мне вообще нравится. Я и когда живьем выступаю, тоже со сцены насквозь мокрый ухожу, по мне, так это и есть признак сценической самоотдачи артиста. Хотя, конечно, я об этом стараюсь особенно не рассказывать.

Наверное, слишком рано я начал обо всем этом говорить. Нужно было бы для начала хотя бы килограммов пять скинуть, десяток километров пробежать, в полумарафоне поучаствовать. И тогда уже только хвалиться достижениями.

Так что считайте, что я вам всего этого не говорил.

P.S. Ребята, пускай моя первая колонка обойдется без тематической фотки, но вот в этом видео я бегу 90 процентов экранного времени.

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