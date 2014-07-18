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18 июля 2014, 19:25

Туроператор "Нева" не планирует объявлять себя банкротом

банкроты турфирма Нева туроператоры

Фото: ИТАР-ТАСС

Туроператор "Нева" пока не будет начинать процедуру банкротства, так как акционеры могут принять решение о возобновлении деятельности компании, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам генерального директора "Невы" Максима Пирогова, компания специально не готовилась к приостановке деятельности.

"Это не запланированное мероприятие, а случившийся 16 июля факт. У нас есть отведенное законодательством время, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе компании. Если акционеры примут решение о продолжении туристического бизнеса, почему бы нет", - заявил Пирогов.

Он добавил, что появившиеся ранее в СМИ данные о том, что долги компании достигли 8,79 миллиона евро, не соответствуют действительности.

"Долги, безусловно, есть. Если бы у нас не было кредитной нагрузки и долгов перед партнерами, мы бы не заявили о приостановке своей деятельности", - сказал Пирогов, отказавшись уточнить общую сумму задолженности.

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Напомним, в среду турфирма "Нева" объявила о приостановке своей деятельности. Причиной в самой фирме назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта. Всего за рубежом находится около 6,3 тысячи туристов компании, в организацию "Турпомощь", которая занимается эвакуацией отдыхающих, уже передан их реестр.

Страховщику "Невы" может не хватить денег на выплаты пострадавшим, отмечают эксперты. Дело в том, что сумма, на которую была застрахована ответственность "Невы" (454 млн рублей), может превысить капитал страховщика. Если у страховой фирмы не хватит денег на всех, кто обратится к ним с требованиями, то выплаты будут пропорциональны сумме, уплаченной "Неве" по договорам.

Ростуризм и ассоциация "Турпомощь" открыли горячую линию для помощи пострадавшим. Ростуризм: +7 (917) 540-51-21, "Турпомощь": +7 (495) 981-51-49, 8-800-100-41-94.

Сюжет: Турфирмы: инструкция для путешественников

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