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Авиа и аэропорты

10 декабря 2012, 17:11

Москвичи больше не смогут летать рейсами авиакомпании "Кубань"

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Фото: kuban.aero

Авиакомпания "Кубань" объявила об остановке своей операционной деятельности и прекращении полетов с 00:00 11 декабря 2012 года.

Как сообщает авиакомпания, основная причина остановки ее деятельности - тяжелая финансовая ситуация и невозможность соблюдения новых Федеральных авиационных правил "Сертификационные требования к физическим лицам, юридическим лицам, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки" (ФАП-11).

Правила вступили в силу в конце ноября 2012 года. Согласно ним, авиаперевозчик, осуществляющий регулярные рейсы, должен иметь в своем парке не меньше восьми воздушных судов. При этом "Кубань" использовала шесть самолетов, три из которых была вынуждена вернуть лизингодателям из-за невозможности вовремя заплатить по контракту.

Компания уже направила в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о признании ее банкротом. После остановки деятельности перевозчик обещает активно сотрудничать с администрацией своего региона, чтобы минимизировать проблемы из-за отмены рейсов.

Отметим, в числе прочих рейсов авиакомпания осуществляла перелеты из Москвы в Краснодар, Нальчик, Челябинск, Калининград и в обратном направлении.

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