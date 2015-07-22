Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля 2015, 14:06

Экономика

Банк "Почты России" не будет работать эффективно – эксперт

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Почта России" вместе с банком ВТБ может создать банк с 42 тысячами отделений. Он станет самым крупным в стране.

Банковский аналитик Вячеслав Путиловский рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что Почтовый банк не будет эффективно работать.

"Идея не новая. Последние лет 10–12 эта тема всплывает раз в год. Это не первый проект по созданию Почтового банка. Идея здравая, но она крайне сложна в реализации. Качество работы "Почты России" стало нарицательным, а банк будет еще хуже, чем почта.

Она крайне неэффективно работает и плохо управляется. Мне сложно представить, какое количество денег будет пропущено через эти плохо контролируемые точки", – пояснил он.

"Почта России" хочет создать самый большой в России банк

Эксперт добавил, что к банковским отделениям предъявляются довольно строгие требования по качеству помещений. "Это укрепление стен, наличие укрепленного кассового узла, качественных линий связи, система защиты, оповещения сотрудников и т.д. Каждый сельский почтовый офис превратить в банковское отделение будет достаточно сложно". – добавил Путиловский.

Ссылки по теме


Как пишет "Коммерсантъ", Почтовый банк могут создать на базе сети отделений почтовой связи и принадлежащего ВТБ "Лето-банка". Число отделений у нового кредитного учреждения будет примерно в два раза больше, чем у "Сбербанка".

Издание отмечает, что вопрос создания Почтового банка будет обсуждаться 23 июля на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Между тем, как ранее заявлял гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов, практически во всех странах, где почта содержит национальную сеть отделений, она предоставляет своим клиентам в этих отделениях банковские услуги. В России банков много, а уровень проникновения банковских услуг – низкий. Сегодня только около 50% населения страны старше 17 лет имеют счет в банке. В Китае этот показатель – 70%, а в скандинавских странах он превышает 97%. По словам Старшинова, когда кредитные организации уходят из маленьких городов, во многих населенных пунктах нашей страны финансовые услуги может осуществлять только Почта России".

банки Почта России ВЭБ Почтовый банк

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика