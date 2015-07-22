Банк "Почты России" не будет работать эффективно – эксперт

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Почта России" вместе с банком ВТБ может создать банк с 42 тысячами отделений. Он станет самым крупным в стране.

Банковский аналитик Вячеслав Путиловский рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что Почтовый банк не будет эффективно работать.

"Идея не новая. Последние лет 10–12 эта тема всплывает раз в год. Это не первый проект по созданию Почтового банка. Идея здравая, но она крайне сложна в реализации. Качество работы "Почты России" стало нарицательным, а банк будет еще хуже, чем почта.

Она крайне неэффективно работает и плохо управляется. Мне сложно представить, какое количество денег будет пропущено через эти плохо контролируемые точки", – пояснил он.

Эксперт добавил, что к банковским отделениям предъявляются довольно строгие требования по качеству помещений. "Это укрепление стен, наличие укрепленного кассового узла, качественных линий связи, система защиты, оповещения сотрудников и т.д. Каждый сельский почтовый офис превратить в банковское отделение будет достаточно сложно". – добавил Путиловский.

Как пишет "Коммерсантъ", Почтовый банк могут создать на базе сети отделений почтовой связи и принадлежащего ВТБ "Лето-банка". Число отделений у нового кредитного учреждения будет примерно в два раза больше, чем у "Сбербанка".

Издание отмечает, что вопрос создания Почтового банка будет обсуждаться 23 июля на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Между тем, как ранее заявлял гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов, практически во всех странах, где почта содержит национальную сеть отделений, она предоставляет своим клиентам в этих отделениях банковские услуги. В России банков много, а уровень проникновения банковских услуг – низкий. Сегодня только около 50% населения страны старше 17 лет имеют счет в банке. В Китае этот показатель – 70%, а в скандинавских странах он превышает 97%. По словам Старшинова, когда кредитные организации уходят из маленьких городов, во многих населенных пунктах нашей страны финансовые услуги может осуществлять только Почта России".