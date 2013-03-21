На Кипре оказались заблокированы счета российских госструктур

Фото: ИТАР-ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия обеспокоена блокировкой счетов своих госструктур в кипрских банках. По его словам, источник денег на этих счетах прозрачен, поэтому причина санкций не ясна.

"Именно поэтому мы и вынуждены занимать такую достаточно твердую позицию в отношении событий вокруг Кипра и урегулирования задолженности республики Кипр", - сказал премьер.

Многие российские публичные компании, отметил глава правительства, имеют счета на Кипре, так как это удобная юрисдикция для совершения операций.

"Думаю, что слухи о вкладах, которые, что называется, носят специфический характер и свидетельствуют о "серых" схемах вывода денег из России, их объемы все-таки не столь значительны, как об этом принято говорить", - цитирует Медведева "Интерфакс".