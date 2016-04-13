Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля 2016, 13:35

Экономика

LIVE: бизнесмен Олег Тиньков – о финансовом супермаркете

14 апреля в бизнес-школе СКОЛКОВО на закрытой встрече Speakers Nights выступит российский предприниматель и председатель совета директоров "Тинькофф Банка" Олег Тиньков.

Бизнесмен расскажет, как ему удалось создать самый большой в мире онлайн-банк и почему его компания стремится стать финансовым супермаркетом. Во время встречи Олег Тиньков даст советы, как и где почерпнуть идеи для успешного бизнеса и научиться зарабатывать на собственной личности.

Смотрите прямую трансляцию на сайте Мослектория в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 14 апреля в 20:00
  • Что: о ведении успешного бизнеса
  • Кто: Олег Тиньков
  • Кому смотреть: начинающим предпринимателям

В ожидании трансляции смотрите:


Ссылки по теме


Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро , Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
банки бизнес деньги прямые трансляции Мослекторий смотреть онлайн на m24.ru бизнес-школа СКОЛКОВО

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика