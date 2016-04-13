LIVE: бизнесмен Олег Тиньков – о финансовом супермаркете

14 апреля в бизнес-школе СКОЛКОВО на закрытой встрече Speakers Nights выступит российский предприниматель и председатель совета директоров "Тинькофф Банка" Олег Тиньков.
Бизнесмен расскажет, как ему удалось создать самый большой в мире онлайн-банк и почему его компания стремится стать финансовым супермаркетом. Во время встречи Олег Тиньков даст советы, как и где почерпнуть идеи для успешного бизнеса и научиться зарабатывать на собственной личности.
Смотрите прямую трансляцию на сайте Мослектория в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 14 апреля в 20:00
- Что: о ведении успешного бизнеса
- Кто: Олег Тиньков
- Кому смотреть: начинающим предпринимателям
В ожидании трансляции смотрите:
- Дискуссия "Эффект колеи: сценарии выхода и последствия" в СКОЛКОВО
- Пол Полман – о способах уцелеть при идеальном шторме
- Гость Speakers Nights Вадим Дымов - о секретах успеха