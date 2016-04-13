LIVE: бизнесмен Олег Тиньков – о финансовом супермаркете

14 апреля в бизнес-школе СКОЛКОВО на закрытой встрече Speakers Nights выступит российский предприниматель и председатель совета директоров "Тинькофф Банка" Олег Тиньков.

Бизнесмен расскажет, как ему удалось создать самый большой в мире онлайн-банк и почему его компания стремится стать финансовым супермаркетом. Во время встречи Олег Тиньков даст советы, как и где почерпнуть идеи для успешного бизнеса и научиться зарабатывать на собственной личности.

Смотрите прямую трансляцию на сайте Мослектория в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.