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Социальная сфера

11 декабря 2012, 20:24

В Москве выберут "супербабушку-2012"

бабушки социальная сфера семейная и молодёжная политика

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 13 декабря, в Москве пройдет финал конкурса "Московская супербабушка – 2012". В отборочных турах, которые прошли во всех административных округах столицы в ноябре, приняли участие более 150 претенденток.

В финале за звание супербабушки поборются 11 женщин – по одной представительнице каждого округа. Судить в этот день будут известные деятели культуры и искусства.

Как сообщает пресс-служба департамента социальной защиты населения, в первом туре конкурсантки представят домашнее задание – авторскую новогоднюю игрушку, во втором – покажут свои творческие способности, а третий – дефиле, в котором бабушки продемонстрируют коллекцию шляп. В итоге жюри выберет три победительницы.

Во время церемонии вручения наград на сцене выступят Дмитрий Харатьян, группы "Доктор Ватсон" и "Кватро", Руслан Алехно.

Финал конкурса пройдет во втором павильоне "Экспоцентра" на Красной Пресне. Начало – в 12:00. Конкурс проводится в рамках международного Форума-выставки "50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста".

Подобный конкурс проводится в Москве уже второй раз. В прошлом году за звание супербабушки боролись 106 женщин в возрасте от 50 до 89 лет.

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