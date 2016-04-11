Новые требования сильно усложнят получение водительского удостоверения

Автошколы выступили против новых правил приема экзаменов

Автоинструкторы посчитали новые правила приема экзаменов слишком сложными. По их мнению, новые требования могут привести к массовому закрытию мотошкол. Все проблемные вопросы должны рассмотреть на заседании Общественной палаты, которое состоится 12 апреля. Ситуацию в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал председатель правления Гильдии автошкол Сергей Лобарев.

"У нас возникло множество вопросов по новому регламенту. Например, не совсем понятны новые требования к элементу "въезд в бокс" – габариты бокса уменьшили настолько, что этот элемент смогут выполнить только опытные водители", – объяснил Лобарев.

По словам эксперта, также увеличили количество упражнений на закрытой площадке – теперь учащимся на категорию B придется сдавать не три, а шесть элементов. Автошколам придется уменьшать количество часов практики в реальных дорожных условиях, так как общее количество часов, отведенных на вождение, осталось прежним.

По новым правилам между подачей документов и получением водительского удостоверения должно пройти не более 30 рабочих дней, а замена или выдача международного удостоверения должна занимать не более часа. Эксперты считают, что 30 дней – это завышенный и необоснованный срок, кроме того, не определен регламент приема документов у учебных групп автошкол.

"Для обучения мотоциклистов школам теперь необходимо иметь площадки длиной не менее ста метров. Эта проблема действительно может привести к закрытию многих мотошкол", – добавил Лобарев.

Эксперт отметил, что новые требования значительно усложнят получение водительских прав.

Новые правила получения водительских прав

Новые правила приема экзаменов на водительские права в ГИБДД вступят в силу 1 сентября 2016 года.

На теоретическом экзамене будет четыре тематических блока по 5 вопросов. На работу будет дано 20 минут. Если кандидат допустит одну ошибку, то ему придется ответить на 5 дополнительных вопросов за пять минут, если две – то еще на 10 вопросов за десять минут. В случае неправильных ответов, претендента отправят на пересдачу.

Также повторно сдавать экзамен будут те, кто допустил три ошибки в целом или две в одном тематическом блоке.

На автодроме будущие водители категории "В" будут сдавать "трогание на подъеме", "змейку", "въезд в бокс", "параллельную парковку" и "проезд регулируемого перекрестка", а также "маневрирование в ограниченном пространстве". А для водителей мопедов и мотоциклов отменили скоростное маневрирование из-за отсутствия у многих автошкол соответствующей площадки.