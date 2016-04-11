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ПДД

11 апреля 2016, 14:36

Новые требования сильно усложнят получение водительского удостоверения

автошколы Сергей Лобарев экзамены на права пдд

Автошколы выступили против новых правил приема экзаменов

Автоинструкторы посчитали новые правила приема экзаменов слишком сложными. По их мнению, новые требования могут привести к массовому закрытию мотошкол. Все проблемные вопросы должны рассмотреть на заседании Общественной палаты, которое состоится 12 апреля. Ситуацию в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал председатель правления Гильдии автошкол Сергей Лобарев.

"У нас возникло множество вопросов по новому регламенту. Например, не совсем понятны новые требования к элементу "въезд в бокс" – габариты бокса уменьшили настолько, что этот элемент смогут выполнить только опытные водители", – объяснил Лобарев.

По словам эксперта, также увеличили количество упражнений на закрытой площадке – теперь учащимся на категорию B придется сдавать не три, а шесть элементов. Автошколам придется уменьшать количество часов практики в реальных дорожных условиях, так как общее количество часов, отведенных на вождение, осталось прежним.

По новым правилам между подачей документов и получением водительского удостоверения должно пройти не более 30 рабочих дней, а замена или выдача международного удостоверения должна занимать не более часа. Эксперты считают, что 30 дней – это завышенный и необоснованный срок, кроме того, не определен регламент приема документов у учебных групп автошкол.

"Для обучения мотоциклистов школам теперь необходимо иметь площадки длиной не менее ста метров. Эта проблема действительно может привести к закрытию многих мотошкол", – добавил Лобарев.

Эксперт отметил, что новые требования значительно усложнят получение водительских прав.

Новые правила получения водительских прав

Новые правила приема экзаменов на водительские права в ГИБДД вступят в силу 1 сентября 2016 года.

На теоретическом экзамене будет четыре тематических блока по 5 вопросов. На работу будет дано 20 минут. Если кандидат допустит одну ошибку, то ему придется ответить на 5 дополнительных вопросов за пять минут, если две – то еще на 10 вопросов за десять минут. В случае неправильных ответов, претендента отправят на пересдачу.

Также повторно сдавать экзамен будут те, кто допустил три ошибки в целом или две в одном тематическом блоке.

На автодроме будущие водители категории "В" будут сдавать "трогание на подъеме", "змейку", "въезд в бокс", "параллельную парковку" и "проезд регулируемого перекрестка", а также "маневрирование в ограниченном пространстве". А для водителей мопедов и мотоциклов отменили скоростное маневрирование из-за отсутствия у многих автошкол соответствующей площадки.

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