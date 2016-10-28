Фото: m24.ru/Александр Авилов

Движение транспорта ограничат на улице Госпитальный Вал из-за реконструкции инженерных сетей, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Проезд закроют по одной полосе в районе дома № 1 на улице Госпитальный Вал. Ограничения будут действовать круглосуточно до 15 ноября.

Фото: dt.mos.ru

Также из-за ремонта инженерных сетей ограничат движение на нескольких улицах на севере столицы.

Круглосуточно будет перекрыта одна полоса: