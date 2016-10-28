Фото: m24.ru/Александр Авилов
Движение транспорта ограничат на улице Госпитальный Вал из-за реконструкции инженерных сетей, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Проезд закроют по одной полосе в районе дома № 1 на улице Госпитальный Вал. Ограничения будут действовать круглосуточно до 15 ноября.
Также из-за ремонта инженерных сетей ограничат движение на нескольких улицах на севере столицы.
Круглосуточно будет перекрыта одна полоса:
- С 1 по 30 ноября на Ходынском бульваре в районе дома 37, строение 13;
- Со 2 по 10 ноября на улице Коккинаки в районе дома 1;
- С 11 до 20 ноября на Кочновском бульваре в районе дома 26;
- С 21 до 30 ноября в Коптевском проезде в районе дома 12, корпус 1.
