28 октября 2016, 21:35

Транспорт

Движение транспорта ограничат на улице Госпитальный Вал

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Движение транспорта ограничат на улице Госпитальный Вал из-за реконструкции инженерных сетей, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Проезд закроют по одной полосе в районе дома № 1 на улице Госпитальный Вал. Ограничения будут действовать круглосуточно до 15 ноября.

Фото: dt.mos.ru

Также из-за ремонта инженерных сетей ограничат движение на нескольких улицах на севере столицы.

Круглосуточно будет перекрыта одна полоса:

  • С 1 по 30 ноября на Ходынском бульваре в районе дома 37, строение 13;
  • Со 2 по 10 ноября на улице Коккинаки в районе дома 1;
  • С 11 до 20 ноября на Кочновском бульваре в районе дома 26;
  • С 21 до 30 ноября в Коптевском проезде в районе дома 12, корпус 1.

