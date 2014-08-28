Быстрые и бесшумные: новинки Московского международного автосалона

Фото: M24.ru

27 августа в выставочном центре "Крокус Экспо" стартовал Московский международный автосалон - 2014. Одно из главных событий года для московских любителей автомобильных новинок уже вынесло на суд общественности несколько новых моделей. Что приятно: среди них присутствует отечественная LADA Vesta. О быстрых, бесшумных и мощных автомобилях - в материале M24.ru.

Range Rover Sport SVR. Фото: M24.ru

Range Rover Sport SVR

В Москве был представлен самый быстрый британский внедорожник - Range Rover Sport SVR. Это первый Land Rover с логотипом SVR, созданный специальным подразделением Jaguar Land Rover Special Operations. Range Rover Sport SVR – это и мощный внедорожник линейки Land Rover. В ходе предварительных испытаний "британец" прошел круг легендарной "Северной Петли" Нюрнбургринга (Германия) за 8 минут 14 секунд, установив один из лучших результатов за всю историю среди серийных внедорожников. Модифицированный 5-литровый двигатель Range Rover Sport SVR развивает мощность в 550 лошадиных сил и позволяет автомобилю разогнаться до 100 километров в час за 4,7 секунды, достигая при этом максимальной ограниченной электроникой скорости 260 километров в час. Ожидаемая цена в московских салонах - от 6 миллионов рублей.

Datsun Mi-DO

Не прошло и двух месяцев с начала производства первой модели в России (бюджетного седана on-DO стоимостью от 329 тысяч рублей), и Datsun представляет вторую модель для нашего рынка – хэтчбек mi-DO. Известно, что "пятидверка", в отличие от седана будет оснащаться как "механикой", так и "автоматом". Также известно, что mi-DO встанет на конвейер самой современной линии завода "АвтоВАЗ" в Тольятти уже в конце этого года. А вот цена пока неизвестна – маркетологи еще считают.

Acura TLX

Седан бизнес-класса Acura TLX будет предлагаться с двумя двигателями на выбор – 2,4-литровый 4-цилиндровый i-VTEC и 3,5-литровый силовой агрегат i-VTEC VCM V6. Новые коробки передач: 9-ступенчатая гидромеханическая коробка с укороченным передаточным рядом и 8-ступенчатая трансмиссия с двойным сцеплением (DCT). Стоит отметить, что данная коробка передач является первой в истории автомобилестроения 8-ступенчатой трансмиссией с гидротрансформатором. Типов приводов два. Переднеприводный автомобиль будет оснащаться задней подруливающей подвеской. Полный привод SH-AWD обеспечивает независимую передачу импульса на каждое колесо. Дебют бизнес-седана на российском рынке запланирован на конец 2014 года. Цены пока не называются.

Infiniti Q50. Фото: M24.ru

Infiniti Q50

Infiniti представил среднеразмерный седан. Q50 оснащен новым мощным и экономичным четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, который развивает мощность 211 лошадиных сил. Он работает совместно с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, от которой поток мощности направляется к ведущему заднему мосту. Цена - от 1 миллиона 450 тысяч рублей.

Infiniti Q50 Eau Rouge. Фото: M24.ru

Infiniti Q50 Eau Rouge

Наряду с автомобилем Q50 с новым бензиновым двигателем на Московском международном автосалоне-2014 Infiniti представил ходовой прототип супер-седана Q50 Eau Rouge.

Q50 Eau Rouge, сконструированный на базе заслужившего множество наград спортивного седана Q50, оснащен 3,8-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом. В результате работы инженеров Infiniti над Eau Rouge двигатель автомобиля достиг мощности 568 "лошадок".

Toyota Camry

Кроме новой внешности российский бестселлер получил и новый движок. К уже имеющимся двигателям добавится двухлитровый бензиновый мощностью 150 лошадиных сил вкупе с шестиступенчатым "автоматом". Производство модели на российском заводе начнется в ноябре текущего года.

Nissan Pathfinder

Nissan представил четвертое поколение Pathfinder. Легендарный внедорожник будет предлагаться как с бензиновым двигателем V6, так и с гибридной бензоэлектрической силовой установкой. Новый Pathfinder станет первым гибридным автомобилем, серийно производящимся в России. Цена от 1 миллиона 930 тысяч рублей.

Haval. Фото: M24.ru

Haval

Китайская компания Great Wall провела на Московском автосалоне презентацию своего "премиального" бренда Haval. Его модели будут продаваться через собственную дилерскую сеть марки с осени. На стенде Haval представлены внедорожники Н8 и Н9, кроссоверы Н6 и Н2, а также прототип Coupe C и гоночная машина для участия в ралли-рейде "Дакар". Российские продажи начнутся осенью с кроссовера H6, оснащенного 150-сильным бензиновым турбодвигателем.

KIA GT4 Stinger. Фото: M24.ru

KIA GT4 Stinger

Притягивающий взгляды концепт GT4 Stinger – спорткар классической компоновки с посадочной формулой 2+2 – обозначает новое, смелое направление в дизайне KIA и одновременно напоминает о временах "чистокровных" и при этом доступных спортивных автомобилей. Под приземистым капотом корейского "гран-туризмо" – форсированная 2-литровая "четверка" с турбиной. Мощность доведена до впечатляющего значения 315 лошадиных сил. Тип трансмиссии непривычен для современных "одноклассников" - шестиступенчатая механика.

LADA Vesta. Фото: M24.ru

LADA

Прототип седана LADA Vesta и концепт LADA XRAY 2 стали главными экспонатами стенда "АвтоВАЗа" на Московском международном автосалоне 2014 года.

LADA Vesta - автомобиль на новой российской платформе В\С, разработанный инженерами "АвтоВАЗа" в сотрудничестве со специалистами альянса Renault-Nissan. LADA Vesta будет выпускаться в Ижевске с осени 2015 года.

LADA XRAY - хэтчбек в стиле SUV. Оригинальный дизайн автомобиля разработан стилистами "АвтоВАЗа". Конструкция автомобиля создана совместно специалистами Renault и "АвтоВАЗа" на базе платформе В0. Планируемый срок начала производства LADA XRAY - 2016 год, площадка производства - завод в Тольятти.

Кирилл Михайлов