Новые автомобильные номера начали разрабатывать в России

Новые автомобильные и мотоциклетные номера скоро могут появится в России, передает телеканал "Москва 24". Их уже начали разрабатывать в Научно-исследовательский центре проблем безопасности дорожного движения.

Существующие стандарты были утверждены еще в 1993 году. За более чем 10 лет к ним накопилось много претензий. Например, формат не подходит для импортных мотоциклов. При использовании номера гнутся и портятся. Для легковых машин надо менять крепления, потому что отверстия на металлических пластинах не подходят многим моделям авто.

Одна из компаний, занимающихся дизайном, уже предложила свой вариант номеров, предполагающий использование не только цифр, но и букв, а также индивидуализацию.