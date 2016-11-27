Новые автомобильные номера начали разрабатывать в России

Новые автомобильные и мотоциклетные номера скоро могут появится в России, передает телеканал "Москва 24". Их уже начали разрабатывать в Научно-исследовательский центре проблем безопасности дорожного движения.
Существующие стандарты были утверждены еще в 1993 году. За более чем 10 лет к ним накопилось много претензий. Например, формат не подходит для импортных мотоциклов. При использовании номера гнутся и портятся. Для легковых машин надо менять крепления, потому что отверстия на металлических пластинах не подходят многим моделям авто.
Одна из компаний, занимающихся дизайном, уже предложила свой вариант номеров, предполагающий использование не только цифр, но и букв, а также индивидуализацию.
Поправки запрещают эксплуатацию автомобиля, не оснащенного предупреждающим знаком, таким как "Шипы", "Учебное транспортное средство", "Начинающий водитель", "Автопоезд" и тому подобные.
В случае вступления законопроекта в силу водителей, которые пренебрегают знаками, будут штрафовать на 500 рублей. Также усилятся требования к начинающим водителям со стажем вождения до двух лет – им нельзя будет ездить со скоростью выше, чем 70 километров в час, они не смогут буксировать другие транспортные средства, а молодым владельцам мотоциклов и мопедов запретят перевозить пассажиров.