ГИБДД Москвы запустила живую очередь на регистрацию авто

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Из-за большого наплыва людей, желающих зарегистрировать автомобиль, Госавтоинспекция Москвы в дополнение к электронной запустила также живую очередь, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного ГИБДД. Однако у автовладельцев по-прежнему остается возможность записаться на регистрацию через портал госуслуг Москвы.

"Наряду с "живой очередью" останется и электронная, в которую записались автовладельцы через портал госуслуг". Как пояснили в пресс-службе, для того, чтобы владельцы авто не затрачивали много времени на регистрацию, во всех отделениях введена живая очередь, задействовано максимальное число сотрудников, открыты дополнительные окна приема граждан, а также в залах ожидания работают консультанты, которые помогут всем желающим. Кроме того, работники отделений ГИБДД смогут вызывать посетителей раньше времени, указанного в талоне.

В пресс-службе отметили, что эти меры вызваны заметным ростом числа регистрируемых автомобилей. Только декабре 2014 года количество регистраций увеличилось в три раза, причем регистрируют свои авто не только россияне, но и граждане Беларуси и Казахстана.

По данным аналитического агенства АВТОСТАТ, количество автотранспорта в Москве приближается к 4,5 миллиона единиц. Это на 5% больше, чем в прошлом году, несмотря на то, что декабре многие автодилеры в столице приостановили продажи из-за быстрого роста спроса на автомобили и увеличение курса иностранных валют.

Председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, рассказал M24.ru, что основной причиной большого числа регистраций автомобилей является огромный спрос на авто из-за возможного роста цен в будущем году. "Люди очень активно раскупали автомобили в декабре, из-за ожидаемого еще большего роста цен после Нового года", – пояснил Похмелкин.

По словам Похмелкина, еще одной причиной может являться наплыв иногородних граждан, которые решили зарегистрировать свой автомобиль именно в Москве. Такая тенденция сложилась в связи с сообщением московских властей о возможном платном въезде в столицу. "Автовладельцы думают, что будут какие-то льготы и преимущества, если зарегистрировать машину в столице, благо законодательство это позволяет", - добавил автоэксперт.

Впрочем, в четверг 25 декабря мэр Москвы заявлял, что столичные власти не принимали решений о платном въезде в Москву. По мнению заммэра по транспорту Максима Ликсутова Москва не нуждается в том, чтобы вводить платный въезд в город. "Нам платный въезд не нужен. Категорически нет. Мы против ограничительных мер", – сказал он.По мнению мэра, столица не нуждается в платном въезде.