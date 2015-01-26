Город запустит к марту запись на регистрацию авто через интернет

Запись на регистрацию автомобиля через интернет запустят к марту

В первом квартале 2015 года на столичном портале госуслуг откроется запись на регистрацию автомобиля в ГИБДД. Об этом M24.ru сообщила представитель департамента информационных технологий Елена Новикова. Подать заявление смогут как жители столицы, так и иногородние граждане. В отличие от аналогичной услуги, уже действующей на федеральном портале, запись через городской ресурс позволит повторно не заполнять заявление в отделении ГИБДД. Кроме того, для записи на московский портал не нужно получать логин и пароль по обычной почте.

"На московском портале госуслуг будет полная форма для получения сервиса, то есть в ГИБДД никаких анкет заполнять уже не потребуется. Ее можно будет без стресса спокойно заполнить дома", - рассказала Новикова. После этого в подразделении оформление займет совсем немного времени, останется показать оригиналы документов, поставить подписи и уладить другие формальности.

В отделение нужно будет привезти с собой квитанции по оплате пошлины, а также ряд документов:



паспорт транспортного средства

собственное удостоверение личности

акт осмотра машины, номера "транзит" (если есть)

документы о праве собственности на автомобиль.

Пройти с документами можно будет в любое освободившееся окошко. "Нужно получить талон электронной очереди, но он будет иметь приоритет, поскольку запись на портале осуществляется на определенное время", - пояснила Елена Новикова. Воспользоваться электронной записью на городском портале госуслуг смогут и граждане с пропиской в других регионах, добавила пресс-секретарь IT-департамента. Елена Новикова также отметила, что просто записаться в очередь на подачу документов в ГИБДД можно будет и на портале "Автокод"

Записаться на получение госномера можно также на федеральном портале госуслуг. Однако для того, чтобы зарегистрироваться на сайте, необходимо лично приехать в один из специальных центров обслуживания и там заполнить заявление, предъявив паспорт и СНИЛС. После чего логин и пароль гражданину будут высланы почтой. Письмо иногда идет до месяца. В то время как зарегистрироваться на городском портале госуслуг можно полностью через интернет, заполнив анкету со своими паспортными данными и введя СНИЛС.

При записи через федеральный портал госуслуг автовладелец может подойти к специальному окошку. Но в итоге он должен будет заново заполнить анкету в удобной для ГИБДД форме.



В 2012 году на городском портале госуслуг уже была запущена электронная форма, позволявшая записаться на регистрацию авто в нескольких отделениях ГИБДД. Однако с 15 октября 2013 года начали действовать новые правила регистрации автомобилей. Теперь поставить на учет машину можно в любом регионе, независимо от места жительства. При этом сама процедура регистрации теперь должна занимать не более 1 часа, а продать автомобили можно, не снимая с учета. В конце 2013 года услугу сняли с сайта , пообещав вернуть после доработки с учетом изменений в законодательстве.



Глава московского отделения Федерации автомобилистов России Сергей Канаев рассказал, что сейчас у автомобилистов уходит как минимум 40-45 минут на то, чтобы заполнить документы на регистрацию машины в Госавтоинспекции. “Если автомобилисты смогут оформить заявление в интернете на московском портале госуслуг, а потом прийти в автоинспекцию и потратить на оформление на месте 10 минут, то эта услуга будет крайне востребована, - отметил эксперт. - Важно, чтобы еще в самом ГИБДД автомобилистам, заполнившим документы в интернете, не нужно было стоять долгую живую очередь”.

Канаев напомнил, что в конце прошлого года многие автомобилисты решили поменять машину или купить новую в связи с ситуацией на валютном рынке. В результате в Госавтоинспекции образовались многочасовые очереди. “Электронная очередь была перегружена, поэтому водителям приходилось приезжать в ГИБДД и стоять там иногда сутки, самостоятельно организуя списки, - продолжил он. - Но это была ситуативная проблема, сейчас уже все наладилось”.

Канаев напомнил, что на регистрацию машины автолюбителю дается 10 дней, после этого ездить без постоянных номеров уже незаконно.

Координатор движения “Синие ведерки” Петр Шкуматов рассказал, что перевод услуги регистрации автомобиля в электронный вид позволяет автомобилистам экономить несколько суток своей жизни. "Если заявление можно будет сразу заполнить в электронном виде из дома, то сервис будет более удобным для автомобилистов", - отметил эксперт. Однако он добавил, что оказание похожих услуг на двух порталах может запутать пользователей, поэтому было бы удобнее оставить ее только на одном из сайтов.

Дарья Миронова, Анастасия Мальцева