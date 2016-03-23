Россияне начали пересаживаться на газобалонные автомобили

Фото: m24.ru/Роман Васильев

В России становятся популярнее газобалонные автомобили. В прошлом году было продано более 1,5 тысяч таких машин.

О плюсах и минусах таких авто в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал автоэксперт Роман Гуляев.

"У них есть свои преимущества, например, более дешевая стоимость километра пробега. Но, с другой стороны, на дорогах все любят погонять, а они к гонкам совсем не располагают. Газ устанавливают те, кому нужно много ездить и кому динамические характеристики не так важны. Например – маршрутчики и таксисты", – сказал он. Эксперт добавил, что в городе и на федеральных трассах есть газовые заправки, но для массового использования их пока недостаточно.

По его словам, газобалонное оборудование стоит недорого. На автомобиле, который ежегодно проезжает 50-70 тысяч километров, оно окупается за год.

Как пишет "Российская газета", переход на эти автомобили даже намерены пропагандировать в Минэнерго. Замглавы ведомства Кирилл Молодцов лично проведет тест-драйв такой машины отечественного производства.

Автомобили на газовом топливе с точки зрения экологии стоят на втором месте после электрокаров, при этом они дешевле. Основными производителями таких машин считаются корейские компании Kia и Hyundai. Кроме того, существует возможность установки газобаллонного оборудования на автомобиль с бензиновым двигателем.