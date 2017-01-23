Названы самые популярные автомобили Москвы и Петербурга за 2016 год

Фото: hyundai.ru

Hyundai Solaris стал самым продаваемым автомобилем в Москве и Санкт-Петербурге по итогам 2016 года, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

В столице в 2016 году продали 13,7 тысячи автомобилей Hyundai Solaris. Несмотря на то, что этот показатель ниже прошлогоднего на 5,5 процента, эта модель все равно осталась лидером на рынке.

Второе место заняла KIA Rio с 11,9 тысячей проданных авто. На третьем месте расположился Volkswagen Polo (7,2 тысячи машин). В пятерку лидеров московского рынка также вошли две модели Skoda – Octavia и Rapid.

В Санкт-Петербурге в прошлом году было продано 5,8 тысячи автомобиля Hyundai Solaris, что на шесть процентов меньше данных 2015 года. На втором месте в рейтинге расположился Volkswagen Polo (4,7 тысячи автомобилей), а на третьем – KIA Rio (4,3 тысяч). Четвертое и пятое места занимают Renault Duster и Skoda Rapid.