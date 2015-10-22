Форма поиска по сайту

22 октября 2015, 17:23

Транспорт

Город согласовал около 50 мест для зарядки электромобилей

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столичные власти согласовали около 50 мест для установки зарядных станций для электромобилей. Всего таких станций будет около 250, они будут постепенно вводиться на парковочном пространстве, сообщает Агентство "Москва".

Первая в столице зарядная станция для электромобилей на территории городской парковки открылась 6 октября на платной муниципальной стоянке по адресу: улица Бахрушина, дом 20.

В рамках проекта на территории платных парковок в пределах ТТК собираются установить 150 зарядных станций. Планируется, что в течение 2016 года все указанные парковочные места будут обозначаться специальными знаками для парковки электромобилей.

Что такое зарядная станция для электромобилей

Ранее правительство Москвы приняло решение о бесплатном размещении электромобилей на городских парковках.

Программа по созданию сети зарядных станций для электромобилей в Москве была начата компанией "МОЭСК" в 2011 году. В столице уже открылось более 50 заправок для электромобилей. Сейчас в городе насчитывается более тысячи электрокаров.

автомобили электромобили зарядные станции

