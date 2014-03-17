Отследить пробки на своем маршруте можно на сайте M24.ru

Фото: M24.ru

Читатели сетевого издания M24.ru теперь могут следить за трафиком на своем маршруте. Новый проект запущен совместно с порталом "Яндекс.Пробки".

Чтобы отследить загруженность дорог на своем обычном маршруте, необходимо выбрать раздел "Мой маршрут" на главной странице сайта. С правой стороны откроется окно с указанием основных магистралей и кольцевых автодорог.

Во вкладке можно выбрать несколько адресов для того, чтобы проследить за заторами. После этого надо нажать кнопку "сохранить изменения" и обновить страницу.

Фото: M24.ru

Информация о загруженности по указанному маршруту будет отображаться автоматически внизу страницы.

Для изменения маршрута следования необходимо повторить всю процедуру с самого начала.