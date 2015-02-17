На замену прав после смены фамилии предлагают давать месяц

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Общественный совет при ГУ МВД по Москве обратился в Госавтоинспекцию с просьбой не прекращать действие водительских удостоверений у замужних женщин сразу же после смены фамилии. Как пояснил M24.ru зампред совета Виктор Травин, дамам нужно дать от 10 дней до месяца на то, чтобы успеть получить новые права после того, как им выдадут паспорт. По словам Травина, письмо с этим предложением в ГИБДД уже направлено. В Госавтоинспекции M24.ru заявили, что рассмотрят инициативу общественного совета. Напомним, что 5 ноября прошлого года вступило в силу постановление правительства, согласно которому права считаются не действительными сразу же после сдачи паспорта на замену. Штраф за езду на машине с недействительным удостоверением составляет 5-15 тысяч рублей.

Ранее водительское удостоверение действовало в течение 10 лет и подлежало замене только по истечении этого срока. 5 ноября 2014 года вступило в силу постановление правительства “О допуске к управлению транспортными средствами”. Теперь с момента смены фамилии или других персональных данных владельца права считаются недействительными. Удостоверение можно заменить на новое в отделении Госавтоинспекции бесплатно в день обращения, предъявив новый паспорт с новой фамилией.

Между тем, паспорт после заключения брака и смены фамилии считается действительным в течение 30 дней. Это время дается на то, чтобы подать документы в подразделение ФМС с просьбой выдать удостоверяющий документ с новой фамилией. Тем, кто не уложился в этот срок, будет выписан административный штраф от 1,5 до 2,5 тысячи рублей (часть 1 статья 19.15 КоАП РФ). Чиновники меняют паспорт в течение 10 дней. Если же документы были поданы не по месту прописки, то на их оформление может уйти два месяца. Пока новые документы оформляются, права со "старыми" данными уже считаются недействительными.

Как пояснил Травин, норму, согласно которой водительские права считаются недействительными с момента изменения фамилии, нужно менять. “Возникает парадокс: первые 10 дней медового месяца, пока женщина не получила новый паспорт, она не может садиться за руль, потому что у нее нет водительского удостоверения с новой фамилией, - рассказал собеседник М24.ru. - Это негуманно. Надо внести изменение в постановление правительства и выделить от 10 до 30 дней женщинам на замену водительского удостоверения после свадьбы”.

Зампред общественного совета отметил, что женщин, сменивших фамилию, привлекают к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ “Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством”. Штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей. “Однако на самом деле право управления транспортным средством у замужних женщин не пропадает. У них из-за смены фамилии просто нет документов, подтверждающих это право”, - отметил он. По словам Травина, обращение с соответствующим предложением направлено 30 января на имя начальника ГИБДД РФ Виктора Нилова.

По словам замглавы ГИБДД РФ Владимира Кузина, обращение от общественного совета будет рассмотрено: “Надо почитать аргументы, указанные в обращении, и разобраться, почему возникла такая проблема, выяснить, насколько она критична”.

Вице-президент общественного движения "Комитет по защите прав автомобилистов" Алексей Дозоров отметил, что раньше права действовали 10 лет вне зависимости от того, изменились у водителя персональные данные или нет. “Обычно женщины все равно меняли права на удостоверение с новой фамилией. Однако законодательно у сотрудников ГИБДД не было повода их привлечь к какой-либо ответственности за езду с документами, где указана девичья фамилия”, - пояснил эксперт. По мнению Дозорова, необходимо дать возможность женщинам ездить со “старыми” правами в течение месяца, чтобы за это время они безболезненно могли провести замену документов. Столько же дается на замену общегражданского паспорта.

Директор Ассоциации автошкол Москвы Елена Зайцева рассказала, что обычно сотрудники Госавтоинспекции проверяют у водителей на дороге права и документы на машину, но паспорт просят крайне редко. “Как правило, женщины, вышедшие замуж и сменившие фамилию, ездят со старыми правами, в которых указана их девичья фамилия, и при необходимости предъявляют их представителям ГИБДД, - пояснила эксперт. - Сотрудники Госавтоинспекции могут проверить права по электронной базе. Но если отделение ЗАГС не отправляло им информацию о том, что у женщины изменилась фамилия, то все будет нормально”. Зайцева отметила, что сложности могут возникнуть, если автоинспектор попросит предъявить еще и паспорт, после чего увидит, что фамилии не совпадают.

Первый замглавы комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков отметил, что паспорт на дороге может понадобиться в случае, если водитель попал в ДТП. “Для оформления аварии нужен паспорт, - говорит депутат. - Водитель имеет право не иметь при себе в машине паспорт, но позже при оформлении ДТП в страховой компании документ все равно понадобится и расхождение в фамилиях станет известно”.

Анастасия Мальцева