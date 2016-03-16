Российский рынок подержанных автомобилей в феврале вырос на 11%

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Объем российского рынка подержанных легковых автомобилей увеличился в 2016 году на 2,1 процента и составил 678,8 тысячи машин. Как сообщает пресс-служба аналитического агентства "Автостат", только за февраль рост составил почти 11 процентов по сравнению с показателями прошлого года.

Первое место среди представленных автомобилей на вторичном рынке по-прежнему занимает LADA, на ее долю приходится около 30 процентов всего объема. Тройку лидеров составляют модели LADA 2114, LADA 2107 и LADA 2110. В то же время количество отечественных автомобилей этой марки за два месяца 2016 года снизилось на 6,4 процента.

Четвертое место самых продаваемых авто занимает Ford Focus. Но чаще всего среди иномарок на рынке можно встретить автомобили Toyota, их объем с начала 2016 года вырос на 4,2 процента и составил 79,9 тысяч автомобилей. В десятку лидеров у японского бренда входит Toyota Corolla.

Падение на рынке зафиксировано у Dodge, GAZ и OKA. Как в "Автостат", парк последних двух марок не обновляется за счет новых машин, из-за чего их вторичный рынок сокращается сильнее всех.

Остальные же марки находятся в "плюсе", причем лучше других ситуация у корейской KIA и китайской Geely – рост более 40 процентов у каждой.

Также на почти на 91 процент увеличился объем автомобилей Hyundai Solaris. Эта модель несколько лет подряд является лидером первичного рынка среди иномарок и теперь массово выходит на вторичный рынок.

Как ранее сообщало m24.ru, по итогу 2015 году продажи подержанных легковых автомобилей в столице упали на 17 процентов. Всего было продано 310 тысяч машин.

Продажи лидера вторичного рынка автомобилей марки LADA упали на 19 процентов, всего было продано 33,2 тысячи машин.

На втором месте находятся автомобили марки Mercedes. В прошлом году было реализовано почти 20 тысяч машин – падение на 12,8 процента. И замыкает тройку лидеров Ford. Было продано более 18 тысяч иномарок, что на 18,8 процента меньше.