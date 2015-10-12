У Renault может не получиться возродить бренд "Москвич" – эксперт

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Французская компания Renault хочет возродить бренд "Москвич". Под ним будут производить автомобили уровня Duster, Sandero, Logan. Срок защиты этого товарного знака истек, и сейчас он никому не принадлежит.

Адвокат и патентный поверенный компании "Усков и партнеры" Вадим Усков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что у Renault может и не получиться зарегистрировать этот товарный знак.

"Компания Renault хочет воспользоваться сложившейся на рынке ситуацией. На сегодняшний день ни у кого нет монопольного права на обозначение "Москвич" для автомобилей 12-го класса МКТУ (транспортные средства по Международной классификации товаров и услуг – ред.). Есть некоторая история этого бренда с житейской точки зрений и с точки зрения автомобилей, которые мы помним.

Также есть история товарных знаков, которые кто-то когда-то пытался зарегистрировать. Но в большинстве случаев Роспатент стоит достаточно жестко и не дает это сделать. Получится ли это у Renault – время покажет. Разные компании пытались защитить или зарегистрировать идентификацию этого старого автомобиля", – пояснил он.

На российском авторынке могут снова появиться "Москвичи"

Как пишут "Известия", компания Renault подала в Роспатент заявки на восемь обозначений "Москвича": от тех, что использовались на первом массовом советском легковом автомобиле "Москвич-400" и до последних моделей АЗЛК — "Святогор" и "Князь Владимир".

Добавим, "Москвич" обанкротился в 2006 году. На его территории открылось предприятие "Автофрамос" ("Renault Россия"). Сейчас там производят кроссоверы и легковые автомобили марки Renault.